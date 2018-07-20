بالفيديو والصور.. غوريلا هاربة في أحد شوراع الرياض تثير الذعر

حمود العنزي (صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورا ترصد ظهور غوريلا تسير في أحد شوارع الأمير تركي بالرياض ظهر اليوم الجمعة.

وأثارت الغوريلا حالة من الذعر والخوف بين الأهالي ، مؤكدين أن الغوريلا هربت من محبسها، وشاهدوها تسير في أحد شوارع الأمير تركي بالرياض ظهر اليوم الجمعة.

وأوضح الأهالي أن الغوريلا الهاربة بقيت طليقة لما يقارب النصف ساعة قبل أن تبحث سيارات الشرطة عنها.