بالفيديو والصور.. غوريلا هاربة في أحد شوراع الرياض تثير الذعر
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورا ترصد ظهور غوريلا تسير في أحد شوارع الأمير تركي بالرياض ظهر اليوم الجمعة.
وأثارت الغوريلا حالة من الذعر والخوف بين الأهالي ، مؤكدين أن الغوريلا هربت من محبسها، وشاهدوها تسير في أحد شوارع الأمير تركي بالرياض ظهر اليوم الجمعة.
وأوضح الأهالي أن الغوريلا الهاربة بقيت طليقة لما يقارب النصف ساعة قبل أن تبحث سيارات الشرطة عنها.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
متأكدين إنها غوريلا .. وليست نظرية ” دارون ” !
الجوهرة[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر ها وما في حدا يمسكها
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 1 ساعة
ممكن يكون ” يهودى ” وسخطة وكشفة الله لنا .
نهى[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 34 دقيقة
ههههههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 31 دقيقة
اللي بيصور هذا مو خايف ولا ايش