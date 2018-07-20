قرقاش: يبدو أن قطر تحاصر شعبها لمنعهم من الحج

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على محاولات النظام القطري لمنع المواطنين من أداء مناسك الحج.

وغرد ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مستنكرًا تصرفات النظام القطري اتجاه السماح للشعب بالحج ، والإصرار على منعهم وعرقلة قدومهم إلى مكة؛ حيث يرى ” قرقاش ” أن قطر هي من تمارس حصار على المواطنين القطريين.

وكانت المملكة وفرت كافة السبل لاستقبال الشعب القطري لأداء مناسك الحج، وأكدت على ترحيبها بالمواطنين القطريين؛ بينما على الجانب الأخر تخرج أذرع تميم وخلايا عزمي لتفتي بأن أداء الحج والسفر إلى السعودية لا يجوز.

وكانت زوجة ” تميم ” خرجت في تصريح مثير للجدل عبر حسابها على ” تويتر ” ؛ حيث قالت : ” : من يذهب لقضاء الحج بالسعودية وهى تكرههم، فأنه بذلك يرتكب إثماً هو فى غنى عنه ” .