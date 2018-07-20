غرفة جدة توضح حقيقة التقرير التلفزيوني المتدول بشأن إغلاق المحلات التجارية

نايف السالم(صدى):

أصدرت غرفة جدة، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن تداول تقرير تلفزيوني عن الاقتصاد في مدينة جدة بث قبل عام.

وفي هذا السياق أكد أمين عام غرفة جدة الاستاذ حسن بن ابراهيم دحلان، بأن ما يتم تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي عن تقرير تلفزيوني منسوب لغرفة جدة ويتحدث عن إغلاق المحلات التجارية في جدة هو عبارة عن تقرير اقتصادي بث عبر قناة الام بي سي قبل عام تقريباً،ولم يصدر عن غرفة جدة بأي حال من الأحوال.

وأضاف عبر حساب الغرفة الرسمي على ” تويتر ” : ” تقارير الغرفة التي تصدر عنها هي تقارير معتمدة وموثقة ولا تنشر او تبث الا من خلال القنوات الرسمية التابعة لها ، او الأشخاص المصرح لهم فقط “.

وتابع : ” ما تحدث به بعض من تمت استضافتهم في التقرير الاقتصادي يعبرون عن رأيهم الشخصي فقط ، ولا يعبرون عن راي الغرفةاطلاقاً “.