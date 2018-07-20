الإسكان توضح أسباب اختلاف أسعار المنتجات السكنية

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الإسكان عن سبب اختلاف أسعار منتجاتها السكنية، مؤكدة على سعيها لتلبية احتياج المستفيدين في مختلف المناطق.

وأوضحت الإسكان عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على موقع ” تويتر ” ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنها تعمل بكل جهد على تسهيل وسرعة امتلاك المنتج، وأن الأسعار تختلف بحسب المساحة ومنطقة المشروع وتختلف المساحات للمنتج السكني بحسب الكثافة السكنية.

وأضافت: ” كما أننا نسعى على تلبية احتياج كل مستفيد في مختلف المناطق، ومنتجات الوزارة هي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض من دون مقابل مالي ” .