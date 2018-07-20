الإسكان توضح أسباب اختلاف أسعار المنتجات السكنية
كشفت وزارة الإسكان عن سبب اختلاف أسعار منتجاتها السكنية، مؤكدة على سعيها لتلبية احتياج المستفيدين في مختلف المناطق.
وأوضحت الإسكان عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على موقع ” تويتر ” ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنها تعمل بكل جهد على تسهيل وسرعة امتلاك المنتج، وأن الأسعار تختلف بحسب المساحة ومنطقة المشروع وتختلف المساحات للمنتج السكني بحسب الكثافة السكنية.
وأضافت: ” كما أننا نسعى على تلبية احتياج كل مستفيد في مختلف المناطق، ومنتجات الوزارة هي: (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض من دون مقابل مالي ” .
نوير[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكلة ليست فى الإختلاف السعر .. المشكلة فى الدفعة المقدمة والقسط .. أرحمونا .
متعب حامظي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
وش لون دون مقابل مادي