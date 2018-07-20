بالفيديو.. محلل رياضي يكشف مهارات ومزايا كاريلو

نواف السالم(صدى):

كشف محلل رياضي مصري، عن المهارات التي يتمتع بها اللاعب البيروفي كاريلو، و المنضم حديثًا إلى الهلال قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

وقال المحلل المصري إن كاريلو يجيد اللعب في أكثر من مركز ويتمتع بالسرعة في الاختراقات، وهو السبب الرئيسي الذي دفع خيسوس لاختيار التعاقد معه.

ولفت إلى أن كاريلو يجيد اللعب كجناج أيسر وأيمن ، ويمكن استبداله بإدواردو أو عمر خربين ؛ لما يمتلكه من مهارات متعددة .

وكان الهلال أعلن، اليوم الجمعة، التعاقد رسميا مع كاريلو لمتثيل الفريق بالإعارة لمدة عام واحد.