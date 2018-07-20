جامعة شقراء: قبول أكثر من ” 6800 ” طالب وطالبة في مختلف التخصصات

واس(صدى):

أعلنت جامعة شقراء أمس ، أسماء المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي القادم 1440/1439هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس حيث بلغ إجمالي المقبولين والمقبولات ما يزيد عن (6800) طالب وطالبة بمختلف التخصصات والكليات التابعة لها والموزعة في عشرة محافظات والعديد من المراكز.

وهنأ معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في العام الجامعي المقبل 1439 – 1440هـ ، متمنياً لهم التوفيق خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة.

من جانبه ، كشف وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية المكلف الدكتور فهد بن خالد الظفيري أن الجامعة سعت وحققت – ولله الحمد – قبول 90% من الطلاب والطالبات المتقدمين على بوابة القبول بنسبة تزيد عن الأعوام الماضية وحرصت على تحقيق الرغبات الاولى للمتقدمين وفقا لمعدلاتهم وحسب مانصت عليه اللوائح والضوابط المعمول بها.

كما وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى أن الجامعة أعلنت عن قبول الطلاب والطالبات الجدد على المقاعد المتاحة ، وأنه طبق خلال إجراءات القبول جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة وتتوافق مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم عبر نظام إلكتروني لتسهيل تقديم طلبات الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة.

وأضاف : يلزم الطالبة المرشحة للقبول في جامعة شقراء الدخول إلى حسابها في البوابة الإلكترونية وتأكيد قبولها في التخصص المرشحة له في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 1439/11/10 و في حال عدم التأكيد سيتم استبعادها من القبول نهائيا.

وأشار إلى أن العمادة سترسل الأرقام الجامعية للطلاب والطالبات المقبولين عبر رسائل نصية تصل هواتفهم خلال الفترة المقبلة ، مضيفاً أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية يكفي عن شرط إرسال الملفات والوثائق للجامعة أو مراجعتها .

وأكد أن إجراءات القبول ترتكز على حساب معدل النسبة المكافئة (الثانوية العامة ودرجة القدرات) بالإضافة إلى عدد المقاعد المتاحة.