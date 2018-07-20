ديوانية الرفاعي

من محاسن الصدف أن يجتمع فنان وشاعر ومنتج وكاتب في مجلس واحد والأجمل من هذا أن يتكرر هذا الإجتماع دون تخطيط مرة أخرى .

من هنا بدأت أشعر بالإطمئنان أن ثقافتنا لازالت لم تندثر وأيضا شعرت بأرتياح أنني وجدت أخيرا أشخاص غير مصابين بمرض (الشيزوفرينيا) الذي يصيب 99% ممن يظهرون على الشاشة ولو كانوا (كومبارس).

وجدت هؤلاء الرفاق صدفة في ديوانية الفنان خالد الرفاعي بعد أن فقدت الأمل في إيجاد مشاهير (طبيعيين) يتصرفون ويتحدثون بدون تكلف ومثالية مصطنعة.

ولم أتعجب كثيرا لأنني وجدت بينهم جميعا قاسم مشترك وهو أنهم جميعا تخرجوا من (مدرسة خالد الرفاعي) التي لم ألتحق بها إلا مؤخرا.

تخرجوا من مدرسة رجل كان سيد الشاشة السعودية لحقبة من الزمان.

لم تربطني بـ (خالد) صداقة إلا في الأشهر القليلة الماضية وأكتشفت أنه كان يقف خلف نجاح الكثير من الفنانين والكتاب مع العلم أنه لم يصرح بذلك لي شخصيا، ولكن بشهادة أكثر المخضرمين الذين أجدهم عنده.

ولم أسمعه يوما يلقي باللوم على أحد تلامذته لتقصيرهم تجاهه ولم يشتكي من إجحافهم في حقه بعد أن صنع منهم رموز وأوصلهم للجمهور وتبنى مواهبهم.

للأسف أنهم تعلموا الفن من (خالد) ولكن لم يتعلموا من أخلاقه النبيلة، وعزة نفسه، وكرمه في منزله، وتواضعه.

للأسف أن بعضهم يشار إليه بالبنان كرمز (للإنسانية) وهو لم يتصل مجرد إتصال يطمئن فيه على صحة أستاذه الذي أنهكه التعب في الفترة الماضية.

أذكر في أحد إجتماعاتنا المعتادة كان يجلس معنا رئيس تحرير مجلة الجوية الشاعر الكبير سلطان العاصي فألقى قصيدته الشهيرة (مجاهيم الهموم) وعندما وصل للبيت الأكثر تأثيرا:

تواضع والسباع إليا انثنيت لها تجيك اسباع

وفـرخ الـبوم بـوم ولـو حـرار اللي يصـادقـها

رأيت في هذا البيت كل المقومات لتهديه لشخص (خالد)

فتواضعه جعل من ديوانيته مجلس أدبي ومدرسة أخلاقية.

شكرا للشاعر: سلطان العاصي

وشكرا للمنتج والمخرج: فهد العمر

وشكرا للفنان :عبدالله شرف

أنتم من يقال عنكم أوفياء في زمن الجحود.

وشكرا لكل شخص لم ينسى خالد الرفاعي.

وأخيرا أخبر كل محبيه أنه سيعود في القريب العاجل بإذن الله.