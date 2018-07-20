إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة على طريق الجوف
نجح رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة ، في إحباط محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة على طريق ” الجوف- حائل ” .
وكانت دوريات قوة أمن الطرق على طريق ” الجوف- حائل ” اشتبهت في مركبة؛ فتمت متابعتها وإيقافها.
وبتفتيش المركبة عُثر على حبوب يحتمل أنها من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم إحالة قائد المركبة والمضبوطات للشرطة لإكمال الإجراءات بحقه.
فهد[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية