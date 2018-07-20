إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة على طريق الجوف

علي العنزي(صدى):

نجح رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة ، في إحباط محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة على طريق ” الجوف- حائل ” .

وكانت دوريات قوة أمن الطرق على طريق ” الجوف- حائل ” اشتبهت في مركبة؛ فتمت متابعتها وإيقافها.

وبتفتيش المركبة عُثر على حبوب يحتمل أنها من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم إحالة قائد المركبة والمضبوطات للشرطة لإكمال الإجراءات بحقه.