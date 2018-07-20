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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة على طريق الجوف

إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة على طريق الجوف
علي العنزي(صدى):

نجح رجال الأمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف، اليوم الجمعة ، في إحباط محاولة تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة على طريق ” الجوف- حائل ” .

وكانت دوريات قوة أمن الطرق على طريق ” الجوف- حائل ” اشتبهت في مركبة؛ فتمت متابعتها وإيقافها.

وبتفتيش المركبة عُثر على حبوب يحتمل أنها من حبوب الكبتاجون المخدرة، وتم إحالة قائد المركبة والمضبوطات للشرطة لإكمال الإجراءات بحقه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1564 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

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