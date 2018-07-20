تسجيل سري يفضح ترامب بعد إقامته علاقة مشبوهة مع فتاة
في مواصلة للمواقف المشبوهة التي يقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز ، اليوم الجمعة عن إقامة الرئيس الأمريكي علاقة مع فتاة مقابل الأموال .
وفي التفاصيل سجل أحد محامي الرئيس الأمريكي خلسة حديثًا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة بلاي بوي، أقام معها ترامب علاقة مفترضة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم ضبط التسجيل خلال مداهمة محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي ” أف بي أي ” ، مكاتب مايكل كوهين، أحد المقربين من الرئيس الأمريكي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31130 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذا لو يصير صديقي
أخش النااااار على طوووووول😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30403 ] نشر منذ 3 دقائق
الله لايبلانا