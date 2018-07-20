ضبط 4 جناة متورطين بسرقة المستوصفات الأهلية بالدمام والخبر

نايف السالم(صدى):

نجحت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، في إلقاء القبض على 4 جناة تورطوا قضايا سرقة تعرضت لها مجموعة من المستوصفات الأهلية بمدينتيْ الدمام والخبر، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة.

وكشفت شرطة المنطقة الشرقية، أن أجهزة الأمن قامت بمتابعة أمنية لجرائم السرقة التي تَعَرّضت لها عدد من المستوصفات الأهلية بمدينة الدمام ومحافظة الخبر.

وأوضحت ” شرطة المنطقة الشرقية ” ، أن نتائج الضبط الجنائي والتحريات وإجراءات البحث والتحري، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين فيها، وعددهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، والقبض عليهم؛ حيث أقروا بما نُسب إليهم؛ وجرى إيقافهم، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بحكم الاختصاص.