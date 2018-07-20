بالفيديو.. الفاشينستا هلا عبدالله تشارك في تحدي kiki

أميرة خالد(صدى):

شاركت الفاشينستا هلا عبدالله، في تحدي ” Kiki ” والذي انتشر مؤخرًا في العالم العربي بشكل ملحوظ.

وظهرت هلا عبدالله في فيديو أثناء رقصها على أغنية ” In my feelings ” في الشارع أثناء سير السيارة، حيث يعتمد التحدي على الخروج من السيارة أثناء سيرها والرقص ثم العودة إليها مرة أخرى وهي تسير.

وليس هلا عبد الله هي الأولى التي تقوم بالتحدي، حيث قامت الفاشينستا ريم الصانع منذ أيام بخوض التحدي أيضًا.

يجدر الإشارة إلى أن هذا التحدي منتشر عالميًا، ولكنه ظهر في الأونة الأخيرة في العالم العربي بشكل عام والخليج بشكل خاص.