تفاصيل اختفاء صياد بالبحر الأحمر في ظروف غامضة.. وذويه يكشفون مفاجأة

نايف السالم(صدى):

كشف ذوو الصياد المفقود في البحر الأحمر إبراهيم الزيلعي تفاصيل اختفائه في ظروف غامضة، مؤكدين اختفائه في مكان قد فقد فيه والده منذ 25 عاماً.

وروى خليل الزيلعي ” ابن خال المفقود ” القصة الكاملة لاختفائه بعد أن دخل يومه الـ 18 دون العثور عليه قائلا: ” المفقود يوميا كان يخرج صباحاً للبحر لاصطياد السمك، ويعود عند الغروب، إلا أنه هذه المرة لم يعد ، وحاولنا الاتصال به لكن دون جدوى وكانت الرياح شديدة في البحر ذلك اليوم، وتم التقاط إشارة الجوال في منطقة قريبة من سواحل القنفذة، وعندما هرعت الجهات المختصة للمكان لم تجده وظل اختفاؤه لغزاً يحيرنا لم نجد له حلا “.

وأضاف: أن الصياد سبق أن فُقد والده بنفس الطريقة الغامضة في البحر قبل أكثر من 25 عاماً، حينما خرج للصيد ولم يعد، مضيفا أن حرس الحدود بمنطقة جازان عثر على مركب الصيد الخاص بالصياد المفقود بقرب جزيرة فرسان (على بعد حوالي 400 كلم جنوباً).

وأكد الزيلعي أن الصياد لا يعاني من أمراض مزمنة قبل إبحاره ، مبينا بل كان سليماً في أتم الصحة والعافية .

وواصل ذوو الصياد المفقود في البحر الأحمر إبراهيم الزيلعي البحث عنه مع الجهات المختصة بعد أن دخل يومه الـ 18 دون العثور عليه، ويأملون عودة والدهم، حيث يعول المفقود ولدين وابنتين، ورصد ذووه مكافأة قدرها 50 ألف ريال لمن يعثر عليه.