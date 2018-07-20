توفير المسكن الصالح شرط أساسي في النفقة على الزوجة

عادل الحربي(صدى):

تداولت الكثير من الإستفسارات، فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مبادئ وماهية ” النفقة على الزوجة ” وأحكامها .

أوضحت التطبيقات القضائية، في النفقة على الزوجات ” أن السكن جزء من النفقة؛ فإذا طالبت الزوجة به وتعسّر على الزوج إيجاد سكن يليق بمثلها، فلها المطالبة بالفسخ . ”

وأكد ” الفقهاء ” على أن النفقة الواجبة على الزوج تتمثل في توفير الأتي :

1 – المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد وصحتهم وكرامتهم.

2 – اللباس الصالح الذي يصونهم من الإبتذال ويدفع عنهم الأذى، ويعتاده أمثالهم من الأقارب والجيران.

3 – الطعام الصالح الذي يغذي الجسم ويدفع المرض، ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير.

4 – العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد.

5 – مصاريف تعليم الأولاد.

ولمعرفة المزيد من الأحكام والضوابط القانونية الخاصة بالنفقة على الزوجة الدخول على الرابط الأتي هنــــا .