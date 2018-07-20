  • الجمعة 20

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. توفير المسكن الصالح شرط أساسي في النفقة على الزوجة

توفير المسكن الصالح شرط أساسي في النفقة على الزوجة

توفير المسكن الصالح شرط أساسي في النفقة على الزوجة
عادل الحربي(صدى):

تداولت الكثير من الإستفسارات، فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مبادئ وماهية ” النفقة على الزوجة ” وأحكامها .

أوضحت التطبيقات القضائية، في النفقة على الزوجات ” أن السكن جزء من النفقة؛ فإذا طالبت الزوجة به وتعسّر على الزوج إيجاد سكن يليق بمثلها، فلها المطالبة بالفسخ . ”

وأكد ” الفقهاء ” على أن النفقة الواجبة على الزوج تتمثل في توفير الأتي :

1 – المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد وصحتهم وكرامتهم.
2 – اللباس الصالح الذي يصونهم من الإبتذال ويدفع عنهم الأذى، ويعتاده أمثالهم من الأقارب والجيران.
3 – الطعام الصالح الذي يغذي الجسم ويدفع المرض، ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير.
4 – العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد.
5 – مصاريف تعليم الأولاد.

ولمعرفة المزيد من الأحكام والضوابط القانونية الخاصة بالنفقة على الزوجة الدخول على الرابط الأتي هنــــا .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3462 ] نشر منذ 2 ساعتين

المقبل ع الزواج او الاهالي

بعد مشاهدتهم ومعرفتهم للشروط وطريقة النفقة

سيتكون لهم شي من الرهبة والخوف ع الاقبال للزواج

خصوصا بتغير اغلب المفاهيم والاعراف وارتفاع التكاليف المعيشة وتغير النمط المعيشي والترفيهي ونزولة بحده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *