توفير المسكن الصالح شرط أساسي في النفقة على الزوجة
تداولت الكثير من الإستفسارات، فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مبادئ وماهية ” النفقة على الزوجة ” وأحكامها .
أوضحت التطبيقات القضائية، في النفقة على الزوجات ” أن السكن جزء من النفقة؛ فإذا طالبت الزوجة به وتعسّر على الزوج إيجاد سكن يليق بمثلها، فلها المطالبة بالفسخ . ”
وأكد ” الفقهاء ” على أن النفقة الواجبة على الزوج تتمثل في توفير الأتي :
1 – المسكن الصالح الذي تصان فيه حرمة الزوجة والأولاد وصحتهم وكرامتهم.
2 – اللباس الصالح الذي يصونهم من الإبتذال ويدفع عنهم الأذى، ويعتاده أمثالهم من الأقارب والجيران.
3 – الطعام الصالح الذي يغذي الجسم ويدفع المرض، ويأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير.
4 – العلاج والدواء الذي تحتاجه المرأة ويحتاجه الأولاد.
5 – مصاريف تعليم الأولاد.
ولمعرفة المزيد من الأحكام والضوابط القانونية الخاصة بالنفقة على الزوجة الدخول على الرابط الأتي هنــــا .
qlq[ عدد التعليقات: 3462 ] نشر منذ 2 ساعتين
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المقبل ع الزواج او الاهالي
بعد مشاهدتهم ومعرفتهم للشروط وطريقة النفقة
سيتكون لهم شي من الرهبة والخوف ع الاقبال للزواج
خصوصا بتغير اغلب المفاهيم والاعراف وارتفاع التكاليف المعيشة وتغير النمط المعيشي والترفيهي ونزولة بحده