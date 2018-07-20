” كراني ” يتوقع تحسن الطقس.. ويحذر من الأتربة على هذه المناطق

الرياض(صدى):

توقع حسن كراني خبير الأرصاد الجوية ، اليوم الجمعة، تحسن أحوال الطقس بدءا من الآن حتى صباح الغد بالرياض ، مبينا أن عدة مناطق ستتعرض للأتربة غدا .

وقال خبير الأرصاد في تغريدة عبر تويتر: ” ‏تحسن تدريجي في مدى الرؤية الأفقية عالعاصمة الرياض من الٱن ويستمر حتي صباح الغد ثم تُعاود الأتربة تأثيرها مع ضحى الغد ويمتد التأثير على منطقة القصيم خاصة شرقها بينما يستمر تأثير الأتربة عالشمالية الشرقية والكويت خلال ال24س القادمة ويمتد جنوبا مع ضحى الغد ” .