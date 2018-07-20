في موقف محرج.. توم كروز ينسى إغلاق زر البنطلون خلال عرض فيلمه الخاص

أماني الغامدي(صدى):

في موقف لا يحسد عليه، يبدو أن الممثل الأمريكي الشهير توم كروز ، لم يتذكر إغلاق ” زر ” البنطلون الذي كان يرتديه خلال العرض الخاص لأحدث أفلامه في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكعادتها لم تفوت عدسات المصورين الموقف عليها وألتقطت صورًا لـ ” كروز ” ، والتي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتشف كروز أمر البنطلون بعد أن دخل إلى قاعة الحضور لمشاهدة الفيلم، ولكن بعد أن لاحظ الجميع ذلك.

يجدر الإشارة إلى أن توم كروز كان يحضر العرض الخاص لفيلمه الجديد ” Mission Impossible: Fallout ” ، وهو الجزء السادس من سلسلة أفلام الحركة والجاسوسية ” مهمة مستحيلة ” .