” نيمار ” : أريد الفوز بالدوري الأوروبي مع سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

رفض النجم البرازيلي ” جونيور نيمار ” ، اليوم الجمعة، مزاعم وسائل الإعلام بانتقاله إلى نادي ” ريال مدريد ” الإسباني، قائًلا إنه يريد البقاء في باريس سان جيرمان.

جاء ذلك بعد زيادة التكهنات حول إنتقال البرازيلي ” نيمار ” وعدد من النجوم الأخريين إلى ” ريال مدريد ” خلال هذا الصيف.

قال ” نيمار ” ، في خلال مقابلة له مع إحدي الفضائيات البرازيلية، إنه لا يفكر في تغيير النادي، ويريد الفوز بلقب الدوري الأوروبي مع باريس سان جيرمان، فهذا هو هدفي.

وأضاف ” نيمار ” ، قائلًا ” لدي عقد مع ” باريس سان جيرمان ” لذا من السيئ أن ترسلني وسائل الإعلام إلى مدريد، مشيرًا إلى أن الشائعات أوردت ” أن نيمار يتفاوض مع ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأصبح البرازيلي ” نيمار ” ، أغلى لاعب في العالم العام الماضي، بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل رقم قياسي بلغ 222 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن ” نيمار ” فاز بكأس فرنسا مع ” سان جيرمان ” ، ولكنه في دوري الأبطال في النهائيات الثامن، وإنسحب من الدور الربع نهائي مع فريق ” البرازيل ” من مونديال روسيا 2018 بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 2-1.