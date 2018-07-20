سفارة المملكة ببرلين: لا يوجد مواطنين سعوديين ضمن ضحايا حادث الطعن
أعلنت سفارة المملكة في برلين، اليوم الجمعة، أنها تواصلت مع الجهات الألمانية المعنية، بعد وقوع حادث الهجوم بالطعن على مواطنين داخل حافلة نقل بمدينة ” لوبيك ” بولاية شيلزفيغ هولشتاين الألمانية.
وأكدت ” السفارة ” ، فى بيان لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، على عدم وجود أي مواطنين سعوديين ضمن ضحايا الحادث.
وشددت ” السفارة ” ، على جميع المواطنين السعوديين المتواجدين بمدينة ” لوبيك ” بضرورة إتباع التعليمات الأمنية التي تصدرها السلطات المحلية بمدينة لوبيك، والإبتعاد عن أماكن التجمعات، وتوخي الحذر والحيطة.
فهد[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله والشكر لله
نوير[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيهم يارب