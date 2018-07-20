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سفارة المملكة ببرلين: لا يوجد مواطنين سعوديين ضمن ضحايا حادث الطعن

سفارة المملكة ببرلين: لا يوجد مواطنين سعوديين ضمن ضحايا حادث الطعن
نايف السالم(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في برلين، اليوم الجمعة، أنها تواصلت مع الجهات الألمانية المعنية، بعد وقوع حادث الهجوم بالطعن على مواطنين داخل حافلة نقل بمدينة ” لوبيك ” بولاية شيلزفيغ هولشتاين الألمانية.

وأكدت ” السفارة ” ، فى بيان لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، على عدم وجود أي مواطنين سعوديين ضمن ضحايا الحادث.

وشددت ” السفارة ” ، على جميع المواطنين السعوديين المتواجدين بمدينة ” لوبيك ” بضرورة إتباع التعليمات الأمنية التي تصدرها السلطات المحلية بمدينة لوبيك، والإبتعاد عن أماكن التجمعات، وتوخي الحذر والحيطة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله والشكر لله

[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيهم يارب

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