خبر كاذب يودي بحياة ملياردير

موسكو(صدى):

توفى الملياردير الروسي إيغور نيكلودوف؛ إثر نوبة قلبية بسبب خبر كاذب تسرعت وسائل الإعلام المحلية في نشره.

وكان الخبر الكاذب بشأن وفاة طفل رضيع كان قد صدمه الملياردير بسيارته في وقت سابق ؛ إلا أنه مازال على قيد الحياة ولكن تم تداول الخبر دون تحري الدقة.

وفي التفاصيل تسبب الملياردير بحادث سير أثناء محاولته إيقاف سيارته وصدم بمؤخرتها رضيعا يبلغ من العمر عاما واحدا في المنتجع السياحي ” زيمكا بليوسنينا ” داخل إقليم خاباروفسك بالشرق الأقصى الروسي.

وبعد أن تداولت وسائل الإعلام نبأ وفاة الطفل / أحس بألم في صدره وأصيب بنوبة قلبية توفي على إثرها في المستشفى.

وقال والد الطفل إن سيارة الملياردير لم تدهس ابنه الذي وقع بالقرب منها، وأصيب بجرح طفيف في ركبته لا أكثر.