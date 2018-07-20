إنشاء عيادات نفسية لمعالجة الممارسين الصحيين

علي القحطاني (صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية ، عن سعيها لإنشاء عيادات نفسية ؛ من أجل أن تتم معالجة الممارسين الصحيين والمتدربين؛ على خلفية ما قد يتعرضون له من ضغوطات خلال العمل .

وفي هذا السياق أوضح المشرف على مبادرة رعاية المتدربين سعود العمران، أنه تم تحديد عدد من الحلول لضغوط الممارسين من قبل الهيئة والتي تشمل : إنشاء عيادات نفسية للمتدربين وإيجاد خط ساخن للحالات الطارئة من الممارسين الذين يتعرضون لضغط نفسي في مراحل التدريب.

ولفت العمران إلى أنه من الممكن أن يتعرض المتدربين والممارسين الصحيين إلى الاكتئاب أو الانتحار في مراحل أخرى، بسبب الضغوط.

وجاء ذلك خلال اللقاء الأول لتعزيز سلامة الممارسين الصحيين الذي نظمته الهيئة أمس بحضور ممثلي 35 جهة حكومية وخاصة.