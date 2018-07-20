إنشاء عيادات نفسية لمعالجة الممارسين الصحيين
أعلنت هيئة التخصصات الصحية ، عن سعيها لإنشاء عيادات نفسية ؛ من أجل أن تتم معالجة الممارسين الصحيين والمتدربين؛ على خلفية ما قد يتعرضون له من ضغوطات خلال العمل .
وفي هذا السياق أوضح المشرف على مبادرة رعاية المتدربين سعود العمران، أنه تم تحديد عدد من الحلول لضغوط الممارسين من قبل الهيئة والتي تشمل : إنشاء عيادات نفسية للمتدربين وإيجاد خط ساخن للحالات الطارئة من الممارسين الذين يتعرضون لضغط نفسي في مراحل التدريب.
ولفت العمران إلى أنه من الممكن أن يتعرض المتدربين والممارسين الصحيين إلى الاكتئاب أو الانتحار في مراحل أخرى، بسبب الضغوط.
وجاء ذلك خلال اللقاء الأول لتعزيز سلامة الممارسين الصحيين الذي نظمته الهيئة أمس بحضور ممثلي 35 جهة حكومية وخاصة.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
بالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى وكندا دوريات وإختبارات على مستوى الأطباء وتقيمهم من جميع النواحى الصحية والنفسية والمادية المالية .
غندورة[ عدد التعليقات: 10892 ] نشر منذ 1 ساعة
التعامل مع (الجمهور) صعب، يقابلك أشكال ونفسيات.
العصبي و الجامد و الجاهل والمفهي والمتكبر وووإلخ من أنواع البشر.
فهد[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 1 ساعة
والله فكرة رائعة
حتى يخففون عنهم شوي
فيصل[ عدد التعليقات: 1074 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
غندورة[ عدد التعليقات: 10892 ] نشر منذ 57 دقيقة
بغض النظر عن الموضوع وبصفة عامة ممكن مايكون الإكتئاب أو الإنتحار بسبب ضغوط العمل.
قد يكون الشخص متعرض لخيانة أو غدر أو (مُبتز) أو (مسحور)
ترى (بعض) الموظفين و(بعض) الموظفات مايستفيد من راتبه غير مصروف جيب
بسبب (الإبتزاز) ونفس الكلام ينطبق ع (المسحور).
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 46 دقيقة
” مسحور ” !!!
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله ممكن ” مرات أبويا بتشتغل فى السحر .