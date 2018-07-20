رونالدو يحطم الرقم القياسي للإعجابات بصورته في ” إنستغرام “

طلال الغامدي(صدى):

حققت صورة اللاعب البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، والذي نشرها مرتديًا فيها زي نادي ” يوفنتوس ” الإيطالي المنضم إليه مؤخرًا، أعلى رقم قياسي للإعجابات لأي صورة رياضية على تطبيق الصور الشهير ” إنستغرام ” ، وحازت على إعجاب 11.6 مليون متابع.

وظهر ” رونالدو ” في الصورة بزي يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى، وخلفه كلمة ” كريستيانو “، وعنونها بعبارة ” فورزا يوفي ” وترجمتها بالعربية ” إلى الأمام يا يوفنتوس ” ، وذلك عقب انتقاله الرسمي من ريال مدريد الإسباني للعملاق الإيطالي في صفقة بلغت حوالي 100 مليون يورو.

فيما صورة ” البرتغالي ” مع صديقته ” جورجينا رودريغيز ” ومولودهما في المستشفى، بنوفمبر الماضي على رصيد 11.4 مليون ” إعجاب ” .

وصارت صورة ” كريسيانو رونالدو ” بزي ” اليوفي ” في المركز الرابع، لأعلى الصور التي نالت إعجابًا على تطبيق ” إنستغرام ” عبر التاريخ، وتبقى في الصدارة صورة عارضة الأزياء ” كايلي جينر ” وطفلها الجديد، التي نالت قرابة الـ18 مليون ” إعجاب ” منذ نشرها في فبراير الماضي.