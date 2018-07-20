الداخلية تكشف عن حصيلة العمليات الأمنية لضبط مروجي المخدرات خلال 6 شهور

عادل الحربي (صدى):

أعلن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ، اليوم الجمعة، عن حصيلة العمليات الأمنية لضبط مروجي المخدرات خلال الأشهر الـ 6 من العام الحالي (محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة) ، وأظهرت مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية نجاحا منقطع النظير في حربها ضد المخدرات.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 1628 متهما، منهم 604 سعوديين، إضافة إلى 1024 متهما من 41 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت عدد من العمليات الأمنية عن إصابة 33 رجل أمن،خلال أدائهم لمهامهم، ومقاومة مسلحة من المهربين والمروجين فيما قتل 10 وإصيب 21 من مهربي ومروجي المخدرات.

وبالرغم من الحرب التي تقودها دول لاستهداف المملكة بتهريب المخدرات بأنواعها، إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط أكثر من 20 مليون قرص من الإمفيتامين وو18 طنا و197 كيلو من الحشيش المخدر، وشملت الضبطيات أكثر من 6 كيلو من الهيروين الخام و78 كيلو هيروين غير نقي وكيلو كوكتيل وأكثر من 32 كيلو من الشبو المخدر.

وضبطت الأجهزة الأمنية أيضا أكثر من 19 كيلو من مادة الأفيون المخدر، ومليون وتسعمائة واثنين وستين ألفاً وأربعة وأربعين قرصاً خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و439 قطعة سلاح متنوع، و13.086 طلقة حية متنوعة.

فيما بلغت المضبوطات في المبالغ المالية أربعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وستة وأربعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعين ريالاً.