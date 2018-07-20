أودي TT موديل 2019.. أفضل في الشكل وأكثر في التجهيزات

أميرة خالد(صدى):

كشفت أودي عن نسخة 2019 المحسنة من سيارتها TT كوبيه ورودستر ، والتغييرات في السيارة من الصعب ملاحظتها بدون عين مدربة ولكن السيارة الجديدة حصلت على محركات مختلفة وتجهيزات قياسية جديدة مع تصميم خارجي مطور.

وستحمل السيارة محرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني في 3 مستويات تجهيز هي– 40 TFSI, 45 TFSI, و45 TFSI كواترو والاول بقوة 197 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر والنسختين الثانية والثالثة بقوة 245 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر ، أما النسخة بمحرك 2 لتر في TTS فتولد قوة 306 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.

وستأتي نسخ 40 TFSI و45 TFSI بدفع أمامي وناقل مانيوال من 6 سرعات أو اس ترونيك من 7 سرعات ، بينما النسخة الثالثة تتوفر بالناقل اس ترونيك فقط ، بينما TTS بنظام كوارتو ودفع كلي فتأتي بناقل اس ترونيك من 7 سرعات قياسي. وقامت أودي بتوسيع التجهيزات القياسية لموديل TT 2019 وتشمل التجهيزات القياسية مرايا قابلة للتسخين وحساسات ضوء ومطر وعجلة قيادة مالتي ومقصورة أودي الرقمية .

كما تشمل التجهيزات مداخل USB مضيئة مع بلوتووث وعجلات 17 بوصة قياسية في TT و18 بوصة في TTS كما يوجد خيار لعجلات 19 و20 بوصة. وتشمل الاضافات في التصميم الخارجي شبكة تهوية أمامية 3D باطار وحيد ومداخل تهوية جانبية أكبر وخطوط تصميم حادة على جانبي السيارة ومخارج عادم رياضية في الخلف.

كما كشفت اودي عن نسختين خاصتين من السيارة الأولى TT 20 years التي سيقتصر انتاجها على 999 نسخة و TT S line competition والتي ستعتمد على باقة S Line الخارجية .

وستصل السيارة في أوروبا للتجار في الربع الأخير من 2018 كما سيفتح باب الحجز في سبتمبر وسيبدأ سعر TT كوبيه من 35.050 ألف يورو بما يعادل 40.859 ألف دولار والنسخة الرودستر تبدأ من 43.708 ألف دولار أما TTS كوبيه ورودستر فيبدأ سعرهما من 63.523 و67.015 ألف دولار على التوالي .