وزير الحج والعمرة يستقبل وفد برنامج التواصل الإعلامي

واس(صدى):

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، وفد برنامج التواصل الإعلامي الإستباقي، الذي تقدمه كبار الإعلاميين في الدول العربية والإسلامية.

وضم الوفد الرئيس التنفيذي لقناة بول الباكستانية سيد سافيز، ومدير تحرير وكالة الأنباء الباكستانية حمزه رحمان مالك، والرئيس التنفيذي لقناة الهجرة الماليزية ايزيلان بن بصار، وكبير المراسلين في وكالة الأنباء الماليزية أحمد شكران، ورئيس تحرير صحيفة لوسلي السنغالية باللغة الفرنسية داود أمانيه، ومدير قسم الأخبار العربية في وكالة الأناضول التركية خليل جليك.

وأكد معاليه خلال الاستقبال أهميه تضافر الجهود وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية لتوفير أقصي الخدمات التي من شأنها توفير الراحة والتيسير علي ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، منوهاً بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

من جهته أشاد الوفد الاعلامي بجهود المملكة العربية السعودية لتيسير مهمه الحج وتسخير جميع الإمكانيات لراحة وخدمة ضيوف الرحمن لينعم الحاج بأداء النسك بكل يسر وسهولة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، والمشرف العام علي مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ، ومستشار معالي وزير الإعلام فهيم الحامد.