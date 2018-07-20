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زوجة تقطع رأس زوجها وتستخدم جسده كسماد لحديقة منزلها

زوجة تقطع رأس زوجها وتستخدم جسده كسماد لحديقة منزلها
موسكو(صدى):

في مشهد مروع، قام زوجة روسية بقتل زوجها بالفأس واستخدام جسده كسماد لحديقتها؛ على خلفية عدم قدرتها على مسامحته على فضائحه السابقة في حياتهما الزوجية.

وألقت الشرطة الروسية القبض ع لى الزوجة التي تبلغ 32 عامًا، والتي قامت بضرب زوجها على رأسه بالفأس، ثم قطعت جسده كاملًا بالمنشار لتستخدمه كسماد، حيث اكتشفت الجهات الأمنية الجريمة بعد 6 أسابيع من وقوعها.

يجدر الإشارة إلى أن الزوجة الروسية تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانتها بالقتل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18148 ] نشر منذ 58 دقيقة

الله يكفي شرهن
فلغت راسه بالفاس وهو نايم

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