زوجة تقطع رأس زوجها وتستخدم جسده كسماد لحديقة منزلها

موسكو(صدى):

في مشهد مروع، قام زوجة روسية بقتل زوجها بالفأس واستخدام جسده كسماد لحديقتها؛ على خلفية عدم قدرتها على مسامحته على فضائحه السابقة في حياتهما الزوجية.

وألقت الشرطة الروسية القبض ع لى الزوجة التي تبلغ 32 عامًا، والتي قامت بضرب زوجها على رأسه بالفأس، ثم قطعت جسده كاملًا بالمنشار لتستخدمه كسماد، حيث اكتشفت الجهات الأمنية الجريمة بعد 6 أسابيع من وقوعها.

يجدر الإشارة إلى أن الزوجة الروسية تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانتها بالقتل.