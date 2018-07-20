زوجة تقطع رأس زوجها وتستخدم جسده كسماد لحديقة منزلها
في مشهد مروع، قام زوجة روسية بقتل زوجها بالفأس واستخدام جسده كسماد لحديقتها؛ على خلفية عدم قدرتها على مسامحته على فضائحه السابقة في حياتهما الزوجية.
وألقت الشرطة الروسية القبض ع لى الزوجة التي تبلغ 32 عامًا، والتي قامت بضرب زوجها على رأسه بالفأس، ثم قطعت جسده كاملًا بالمنشار لتستخدمه كسماد، حيث اكتشفت الجهات الأمنية الجريمة بعد 6 أسابيع من وقوعها.
يجدر الإشارة إلى أن الزوجة الروسية تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانتها بالقتل.
زايد +[ عدد التعليقات: 18148 ] نشر منذ 58 دقيقة
الله يكفي شرهن
فلغت راسه بالفاس وهو نايم