مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة ترفض وتستنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ ” الدولة القومية للشعب اليهودي ” .
وأضاف المصدر، أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي .
واختتم المصدر تصريحه بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة .
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا أكبر دليل على كذب الجهات الإعلامية المشبوه , المملكة العربية السعودية منذ تأسيس الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله إلى الأن ترفض وجود الإحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية وتعتبرة إنتهاك لحقوق دولة فلسطين والشعب الفلسطينى , والمملكة العربية السعودية دائما وأبدا تمد يد العون إلى القضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها الأولى , وقد كرر خادم الحلامين الشريفين عدة مرات فى خطابة برفض الإحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين ورفض أى قرار من حكومة الإحتلال الإسرائيلى بالمساس بسيادة القدس الشريف ” فهيا عربية والسيادة عليها من حق المسلمين والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى ” ويكفى الدليل بمشاركة بالجهاد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظة الله ورعاة فى حرب 56 , 73 مع القوات المصرية فى حربها ضد الإحتلال الإسرائيلى .
فهد[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم من هاذولا اليهود
حسبي الله ونعم الوكيل
لن يهدأوا حتى يستولوا على القدس
ونحن لن نصمت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31130 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يعز المملكة
ويحفظ شعبها وحكامها من كل شر🇸🇦👍
زائر[ عدد التعليقات: 2498 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب رفضنا واستنكرنا وبعدين راح يتغير شي
وليه عندنا ما يقولون القدس عاصمة فلسطين ليه يخافون من الاعلان بهذا الشي
ترى عمر الاستنكار ما يسوي شي وانما يدل عن ضعف