بالصور.. انطلاق ” بولستار 2 ” بقاعدة بناء CMA في معرض جنيف

هافانا(صدى):

بعد أن كشفت بولستار النقاب عن موديل بولستار 1 الكوبيه الهايبرد بلوج ان بأداء فائق, ستقوم الشركة بتقديم موديلي بولستار 2 و3 ويتوقع أن يكون موديل 3 سيارة متعددة استخدامات كهربائية بنفس حجم موديل XC90 أما بولستار 2 فهي سيارة سيدان مدمجة الحجم تستهدف منافسة تسلا Model 3.

ويتوقع الكشف عن السيارة بولستار 2 في معرض جنيف للسيارات 2019 قبل بدء مبيعاتها في نهاية العام 2019 , ويتوقع بلوغ سعر السيارة بين 35 و50 ألف استرليني مما يجعل السيارة السيدان الكهربائية مثيرة وبديل مميز للسيارات الألمانية المشابهة.

كما ستعتمد بولستار 2 على قاعدة البناء CMA وهي قاعدة بناء جديدة كلية من فولفو قدمت عليها مؤخراً موديلات فولفو XC40 كما أن النسخة المدمجة من بولستار في خطوط الانتاج كذلك حسب تأكيد مدير تصميم الشركة توماس انجنلاث وستظهر في وقت ما من العام المقبل.

وستركز بولستار جهودها على ديناميكيات القيادة في بولستار 2 وتستهدف السيارة مدى تنقل بواقع 310 ميل وهو نفس المدى المستهدف في بولستار 3 التي ستكون سيارة متعددة استخدامات كوبيه ستطلق في 2021.