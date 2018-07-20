بالصور.. الأجهزة الأمنية تغلق سوق الإثنين بآل دريب بعد إفتتاحه بساعات

أبها(صدى):

تفاجئ عدد من المواطنين بحضور عدد من من الدوريات الأمنية، اليوم الجمعة، إلى موقع سوق الإثنين الشعبي ” بآل دريب ” ، مطالبةً بإخلاء المكان الذي أقيم فيه السوق وذلك بتواجد صاحب الموقع.

وأقيم سوق الاثنين في ترقش ” بلاد آل دريب ” شمال محافظة محايل، بمباركة 16 شيخًا ووكيل محافظة محايل بعد توقف دام 40 عامًا، قبل أن يتم إغلاقه في أول يوم له بعد أن شهد إقبالا كبيراً من قبل السكان والزوار والمسافرين.

وأكد عدد من ” المواطنين ” ، أن سوق الاثنين بآل دريب من أقدم الأسواق بالمنطقة وإنه إندثر بعد إنشاء طريق يبعد عنه وتحديدًا إلى الجهة الغربية قبل 40 عامًا، والحاجة باتت ملحة لإعادته بعد الكثافة السكانية والتنمية التي تعيشها البلاد وبعد الأسواق المشابهة.

وأضافوا ” المواطنين ” ، أن قبائل آل دريب ومشايخ ونواب شمال المحافظة تقدمت بمشاهد رسمية وصادق عليها وكيل محافظة محايل بطلب فتح السوق، على أن يصبح يوميًا ويكون على الطريق العام، وتم رفع الطلب للإمارة بتأييد من وكيل المحافظة.