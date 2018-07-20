إمرأة تطلب دليلا لإقناع أخرى بالحجاب.. والمطلق يرد

نايف السالم(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، امرأة طلبت دليلاً تستطيع من خلاله إقناع اخرى بغطاء الوجه، بمراجعة مسائل الحجاب وتغطية الوجه في الكتب؛ لأن فيها أدلة كثيرة.

وأوضح ” المطلق ” في رده على سؤال كيفية إقناع أخرى بغطاء الوجه خلال برنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” عبر إذاعة نداء الإسلام أن النبي ﷺ أمر زوجاته بالحجاب حتى من الأعمى ، مضيفا: لا تزعلوا من الخلاف، يعني ما دامت المسألة خلافية، والمسائل الخلافية الآن في الدين كثيرة جداً، والإنسان يحاول أن يجتهد وأن يستبرئ لدينه وعرضه.

وأضاف الشيخ ” المطلق ” : قال تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ”، هذه الآية في الحجاب وكونها لا تقتنع ، فهذه المسألة ليست لك أنت ، فيه ناس لا يقتنعون مهما أتيت لهم بالأدلة، والنبي ﷺ أمر زوجاته بالحجاب حتى من الأعمى، حيث قال ﷺ :(أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟) وقال ﷺ لفاطمة بنت قيس اعتدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل تضعين ثيابك عنده ولا يراك ونحو هذا.

وتابع المطلق: ألّف الشيخ بن باز رسالة في الحجاب ، وأيضاً الشيخ إسماعيل الأنصاري ألّف كتابا في الرد على الشيخ الألباني في الحجاب، فمثل هذه الأمور ينبغي أن تراجعوها في الكتب ؛ لأن فيها أدلة كثيرة ، و لا تزعلوا من الخلاف ، يعني مادامت المسألة خلافية ، أنا سأعمل كذا وأنا أدعوك إلى هذا لأنني أرى أنه هو الأفضل والأطيب “.

واختتم قوله: المسائل الخلافية الآن في الدين كثيرة جداً ، والإنسان يريد أن يكون دائماً في القول الأحوط والأقرب من الله تعالى.