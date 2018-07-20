هوندا بايلوت 2019 المحسنة تبدأ مبيعاتها بسعر 31.450 ألف دولار

أميرة خالد(صدى):

بات موديل هوندا بايلوت 2019 المحسن الذي طرح في يونيو الماضي في نسخته المحسنة متوفر أمام المبيعات ولدى التجار حيث يبدأ سعر السيارة الكروس أوفر من 31.450 ألف دولار لنسخة LX الدفع الثنائي بينما أعلى النسخة اليت الدفع الكلي فتأتي بسعر 48.020 ألف دولار.

وتتمتع السيارة بمزيد من اللمسات التصميمية الشرسة في المقدمة وزادت في الجمال مع وحدات ليد للضوء المنخفض مع شبكة تهوية جريئة تمثل الجناح الطائر ، مع لمسات كرومية فوق المصابيح الأمامية تزيد عرض السيارة ووحدات اشارة أرفع ومصابيح ضباب ليد ومصابيح أمامية ليد متعددة الوحدات كما تزيد موديلات اليت في المرايا القابلة للطي كهربائياً مع تعتيم ذاتي.

أما مؤخرة السيارة فتوجد مصابيح خلفية جديدة مع وحدات اشارة ووحدات ليد وعجلات 18 بوصة قياسية تصل الي 20 بوصة في نسخة تورينج. وتتوفر السيارة لأول مرة في نسخ تورينج واليت مع باب خلفي يفتح بتحريك القدم أسفل الصادم الخلفي. كما تأتي السيارة بمقاعد أمامية قابلة للتسخين ومساند ذراع قابلة للطي أعرض مع تشكيلات مختلفة من المقاعد الخلفية وواقي من الشمس قابلة للازالة.

وتأتي السيارة بمحرك i-VTEC V6 سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان ويتوفر لنسخ تورينج واليت ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات مقارنة بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات في نسخ LX وEX وEX-L.