الدكتور علي النملة يلهم فتيات وسيدات شقراء عن القيادة

محمد السعران(صدى):

استضافت محافظة شقراء الدكتور علي النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق، والأستاذ في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض، في لقاء بعنوان (تعايش خبرات)، ضمن برنامج ” منار شقراء ” الذي يهدف لتطوير القيادات النسائية الشابة وإفادة المتدربات وإلهامهن، وذلك بالشراكة مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية وشركة إثراء المعرفة الوقفية حيث أقيم في جامعة شقراء وبرعاية ودعم من مؤسسة آل الجميح، بحضور 38 متدربة.

وقد بدأ الضيف الحديث باستعراض مرحلة النشأة وأثرها في تكوين الشخصية القيادية، وقد ذكر أن نشأته كانت نشأة حرمان وفقر وكان لذلك أثر على تكوين شخصيته القيادية ، و نوه إلى أن هذا ليس شرطًا في تكوين شخصية القيادي فقد يخرج من نفس البيئة والظروف أشخاص تنفيذيين؛ وقال “لو لم يكن هناك تنفيذيين لما كان لدَينا قادة”، وأضاف أن الإنسان يحتاج في هذه الدنيا إلى أن يثبت نفسه فمنهم من يثبتها بالعلم ومنهم بالقيادة ومنهم بالشر و غيره؛ لذلك أكد على ضرورة النشأة الصالحة وأنها لا بد أن تكون سليمة.

و ذكر من خلال مسيرته بالمراحل الدراسية وكفاحه بها أنه يجب أن يكون له دخل مُستقل فعمل في البيع حتى يكسب المال إلى جانب دراسته، ثم توجه بعد المرحلة الإبتدائية للمعهد العلمي في الرياض، وتطرق إلى أبرز الدروس القيادية و إلى تجاربه العملية فقد وُكل بمناصب داخل وخارج المملكة في مؤسسات حكومية وأهلية وخيرية.

و تحدث أيضا عن التطلعات و الأعمال المستقبلية حيث يرى الدكتور أن العمل التعليمي أو الأكاديمي من أفضل الأعمال لديه لأنها فرصة لتعليم الآخرين و التعلم من خلال إجراء البحوث والاطلاع ، واستطرد قائلا ” إن المناصب كالظل تهرب ممن يبحث عنها ” ، مبينا أن لديه مؤلفات عديدة تجاوز عددها 34 كتابا و 11 بحثا ودراسة.

و تحدث بعد ذلك عن صفات القائد وأهمها : بأنه يجب تمثيل المجال الذي نعمل به ، ولا يجب على القائد نقل هموم البيت الى العمل أو العكس ، ويجب على القائد التفويض لمن هو ثقة، ولا يعني التفويض التسليم التام دون المتابعة.

وقدم الدكتور النملة رسائل هامة للحضور قال قيها ” نحن لا نستطيع أن نصلح الكون ، لكن يمكن أن نساهم في إصلاحه، وأن لدعوة الصامتة قد تكون أكثر تأثيراً من الدعوة بصوت مرتفع، وأن العقوبة قد تكون بالنصيحة لا بالقوة ” ، محذرا من التجريح والسخرية وأنهما لا يساعدان في بناء قادة المستقبل .

وبعد اللقاء قامت شركة إثراء المعرفة الوقفية باستضافة الدكتور علي النملة ورافقته بجولة ابتداءً من قصر السبيعي التاريخي مرورا بزيارة متحف حليوة التراثي والسوق الشعبي ثم الاجتماع بأهالي شقراء في القرية الشعبية وتناول وجبة العشاء.