اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بـ ” تعليم ألمع “

أبها(صدى):

قام مدير تعليم رجال ألمع، بالإنابة الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي ، أمس الخميس، باعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٣٩ – ١٤٤٠هـ.

كما هنأ المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل، متمنياً للذين لم يشملهم النقل أن تتاح لهم الفرصة العام القادم بإذن الله

وعلى جانب أخر لفت الأستاذ علي بن محمد آل مضواح إلى سعي الإدارة لتذليل كافة الصعوبات للمعلمين والمعلمات لينعكس ذلك على أداء مهامهم ، موجهًا الشكر لمنسوبي ومنسوبات شؤون المعلمين والمعلمات على جهدهم.

وفي السياق ذاته قال مدير شؤون المعلمين الأستاذ يحيى مدخلي إن الاطلاع على نتيجة الحركة متاح عبر حساب المعلم/ ــة على نظام نور ، مؤكدًا أنه يمكن التظلم في حال وجود ملاحظات خلال ١٠ أيام من تاريخه