إصابة 14 شخص في حادث طعن بمدينة لوبك الألمانية
أكدت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، على إصابة 14 شخص بجروح بينهم إثنان في حالة خطيرة، جراء هجوم يشتبه أنه بسلاح أبيض على حافلة في مدينة لوبك الألمانية.
وقالت ” شرطة ولاية شلسفيغ هولشتاين “، في وقت سابق على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، أن هناك انتشارًا كبيرًا لأفراد الأمن بالمدينة ” عقب وقوع الحادث.
وأضافت ” الشرطة الألمانية ” ، ” نحقق في الوضع وسندلي بمزيد من المعلومات في وقت لاحق ” .
وأكدت ” الشرطة الألمانية ” ، على تمكّنها من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، ولم تشير الشرطة إلى دوافع الهجوم، كما لم تذكر وسائل الإعلام شيئا عن هوية الشخص الذي نفذ العملية.
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