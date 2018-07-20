إصابة 14 شخص في حادث طعن بمدينة لوبك الألمانية

برلين(صدى):

أكدت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، على إصابة 14 شخص بجروح بينهم إثنان في حالة خطيرة، جراء هجوم يشتبه أنه بسلاح أبيض على حافلة في مدينة لوبك الألمانية.

وقالت ” شرطة ولاية شلسفيغ هولشتاين “، في وقت سابق على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، أن هناك انتشارًا كبيرًا لأفراد الأمن بالمدينة ” عقب وقوع الحادث.

وأضافت ” الشرطة الألمانية ” ، ” نحقق في الوضع وسندلي بمزيد من المعلومات في وقت لاحق ” .

وأكدت ” الشرطة الألمانية ” ، على تمكّنها من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، ولم تشير الشرطة إلى دوافع الهجوم، كما لم تذكر وسائل الإعلام شيئا عن هوية الشخص الذي نفذ العملية.