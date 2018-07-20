بالفيديو.. زوجة تنتقم من زوجها وعشيقته في الشارع بطريقة طريفة

بكين(صدى):

في مشهد طريف رغم أنه أمرًا صعبًا، على المرأة اكتشاف خيانة زوجها، انتقمت زوجة صينية من زوجها وعشيقته بشكل مثير خلال تواجدهما في سيارة بأحد الشوارع.

ووثق فيديو جلوس الزوجة على غطاء محرك سيارة، والتي كان بداخلها زوجها وعشيقته؛ حيث استمرت الزوجة في الصياح بصوت عالي وضرب الزجاج الأمامي للسيارة.

وطالبت الزوجة زوجها الخائن بالنزول من السيارة، و بعد أن توقف عند معبر المشاة هجمت عليه قائلة: ” قلت إننا سنشتري منزلًا وقد شاهدناه البارحة واليوم أنت مع عشيقتك ” ، وأنهالت عليه بالضرب أمام الجميع.