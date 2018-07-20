بالفيديو.. زوجة تنتقم من زوجها وعشيقته في الشارع بطريقة طريفة
في مشهد طريف رغم أنه أمرًا صعبًا، على المرأة اكتشاف خيانة زوجها، انتقمت زوجة صينية من زوجها وعشيقته بشكل مثير خلال تواجدهما في سيارة بأحد الشوارع.
ووثق فيديو جلوس الزوجة على غطاء محرك سيارة، والتي كان بداخلها زوجها وعشيقته؛ حيث استمرت الزوجة في الصياح بصوت عالي وضرب الزجاج الأمامي للسيارة.
وطالبت الزوجة زوجها الخائن بالنزول من السيارة، و بعد أن توقف عند معبر المشاة هجمت عليه قائلة: ” قلت إننا سنشتري منزلًا وقد شاهدناه البارحة واليوم أنت مع عشيقتك ” ، وأنهالت عليه بالضرب أمام الجميع.
ماسة[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
تف ع الخائنين وسيرتهم الله ياخذهم
بوخليل[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31130 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههههههه ههههههههه
ذكرتني بخبر موظفات جسر الملك فهد
رحنا فيها
يافلانه شفت رجلك
يافلانه زوجك عدى من هنا قبل أشوي😂😂😂