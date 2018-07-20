هيئة الهلال الأحمر تدشن برنامج ” معكم ” في المراكز التابعة لمحافظة المجمعة

سعيد العجل(صدى):

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض فرق تطوع بمراكز الهيئة التابعة لمحافظة المجمعة حيث تعد هذه الخطوة من ضمن برامج التطوع بالهيئة من خلال الرسالة الإنسانية التي تحملها الهيئة.

وتم تشكيل أول فريق تطوعي والذي ضم عدد من القيادات في المحافظة على رأسهم مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة عبدالله البخيت وعدد من موضفي المستشفى، لنشر ثقافة التطوع من خلال قيادات المحافظة.

من جهة قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض أن الفريق التطوعي قام بأول عمل له من خلال زيارة المرضى والمصابين في مستشفى الملك خالد وتقديم الهديات لهم بحضور مدير المسشفى، كما تبرع الفريق بالدم لمرضى الدم المصابين، وأكد أن الهيئة تسعى بكل جهد لتعميم برنامج معكم التطوعي في كل مركز تابع للهية بكل مدينة ومحافظة وقرية حيث الرسالة الأنسانية للهيئة من خلال التطوع.