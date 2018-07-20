أنطونيو كونتي يفتح النارعلى تشيلسي بعد رحيله

ماجد محمد(صدى):

قرر مدرب تشيلسي السابق انطونيو كونتي، أن يقاضي إدارة البلوز؛لتأخرهم في إقالته على الرغم من أن النادي كان حاسمًا في أمر التعاقد مع أخر.

وتسبب تأخير إقالة كونتي في صعوبة تعاقده مع أندية أخرى قبل الموسم، وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية.

وبدأ المدرب الإيطالي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، بحجة أنه يستحق التعويض عن خسارة الأرباح المستقبلية والأضرار التي لحقت بمسيرته وسمعته.

وأقال النادي كونتي بعد نحو شهرين من الفوز بكأس الاتحاد والتعاقد مع مواطنه ماوريتسيو ساري بدلًا منه الأسبوع الماضي.

و يطالب كونتي بـ 10 ملايين يورو قيمة راتبه في العام المتبقي مع عقده مع تشيلسي.