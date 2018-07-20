علاج العمى الثلجي الناتج عن حروق الشمس في العين

أميرة خالد(صدى):

يعتبر العمى الثلجي نوع من التهاب القرنية مؤلم للغاية، ولكنه حالة حميدة وليست خطيرة وسببها التعرّض المفرط إلى الأشعة فوق البنفسجية.

والتهاب القرنية هو التهاب موضعي يصيب العين عند مستوى القرنية، والأخيرة هي ذلك الغشاء الشفاف الذي يحمي العين ويغطي سطحها الخارجي ، وعندما يحدث الالتهاب بسبب التعرض المفرط إلى الأشعة فوق البنفسجية، فنحن نتحدث هنا عن العمى الثلجي أو التهاب القرنية.

أسباب التهاب القرنية :

التهاب القرنية سببه التعرض المفرط إلى الأشعة فوق البنفسجية بشكل مطول وبدون حماية ، ما يحدث حروقاً في سطح القرنية مثل حروق الشمس.

تعود تسمية التهاب القرنية في بعض الأحيان بـ ” العمى الثلجي ” إلى كونه يحدث غالباً فوق الجبال حيث تزيد شدة الأشعة فوق البنفسجية بسبب وجود الثلج الذي يعكس ما بين 40 في المائة إلى 90 في المائة من الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك على المرتفعات ما فوق 1500 متر حيث يتعرض الشخص إلى الأشعة فوق البنفسجية بزيادة مقدارها 20 في المائة مقارنة بالوقت الذي يكون فيه عند مستوى سطح البحر.

أعراض حروق الشمس في العين :

الأعراض الرئيسية هي: الألم. وكما في حروق الشمس، فإنَّ ” العمي الثلجي ” لا تظهر أعراضه على الفور وإنما بعد 4 إلى 6 ساعات من التعرض إلى الشمس، وتكون هذه الأعراض بشكل عام شديدة.

كما أن حروق الشمس في العين قد تسبب كذلك حساسية خاصة تجاه الضوء (العمى) وهو انخفاض مؤقت في حدة الرؤية، ودموع متواصلة في العين أو احمرار فيهما وانتفاخ أو تورم المنطقة المحيطة بالعين.

علاج حروق الشمس في العين :

لحسن الحظ أن التهاب القرنية الناتج عن حروق الشمس في العين يمكن علاجه تماماً بفضل العلاجات الموضعية المناسبة مثل استخدام مرهم علاجي للعين أو قطرة للعيون، وعلى مدار 24 ساعة ينبغي على المريض عدم التعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية أو الحدّ من التعرض إليها قدر الإمكان مع ارتداء النظارات للحماية. وتختفي الأعراض عموماً بعد 48 ساعة.

طريقة حماية العين من التعرض إلى حروق الشمس :

لمنع إصابة العين بالتهاب القرنية الناتج عن حروق الشمس فإن الحماية الجيدة ضد الأشعة فوق البنفسجية أمر ضروري للغاية. كما ينبغي ارتداء نظارات شمسية على الجبال أو في حالات الثلج بمؤشر حماية 4 والتأكد من وجود الأحرف CE على النظارة، علمًا أن هناك نظارات شمسية تتم صناعتها لمعالجة الأشعة فوق البنفسجية.