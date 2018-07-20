هجوم شديد على مطربة شهيرة بسبب مافعلته في جثة والدها!
قامت مطربة شهيرة بالتقاط سيلفي وهي ترتدي قبعة، وخلفها جثة والدها محنية الرأس على سرير المستشفى، الذي توفي فيه قبل وقت قصير من التقاط الصورة.
ونشرت العارضة والمغنية الصربية الشهيرة ” جيليكا لبوبيسيتش ” الصورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مما أثار موجة غضب من قبل متابعيها رغم كلمات العزاء الحزينة التي كتبتها على الصورة المثيرة للجدل ونعت فيها والدها قائلة ” شكرا على كل شيء ستبقى في قلوبنا مع وضع رموز تعبيرية تبكى وقلب مكسور ” ، بحسب صحيفة ” ذا صن ” البريطانية .
ووصفها الكثيرون من متابعيها بالمريضة وأنها يجب أن تشعر بالخجل قبل أن ترضخ لطلبات حذف الصورة وإغلاق حسابها فيما بعد.
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