هجوم شديد على مطربة شهيرة بسبب مافعلته في جثة والدها!

أماني الغامدي(صدى):

قامت مطربة شهيرة بالتقاط سيلفي وهي ترتدي قبعة، وخلفها جثة والدها محنية الرأس على سرير المستشفى، الذي توفي فيه قبل وقت قصير من التقاط الصورة.

ونشرت العارضة والمغنية الصربية الشهيرة ” جيليكا لبوبيسيتش ” الصورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، مما أثار موجة غضب من قبل متابعيها رغم كلمات العزاء الحزينة التي كتبتها على الصورة المثيرة للجدل ونعت فيها والدها قائلة ” شكرا على كل شيء ستبقى في قلوبنا مع وضع رموز تعبيرية تبكى وقلب مكسور ” ، بحسب صحيفة ” ذا صن ” البريطانية .

ووصفها الكثيرون من متابعيها بالمريضة وأنها يجب أن تشعر بالخجل قبل أن ترضخ لطلبات حذف الصورة وإغلاق حسابها فيما بعد.