أخضر اليد يقترب من مونديال الشباب على حساب قطر

ماجد محمد(صدى):

انتصر أخضر اليد لدرجة الشباب، اليوم الجمعة، بنتيجة 19-17 على نظيره القطري ، وذلك في افتتاح مباريات دور المجموعات الرئيسي، من منافسات البطولة الآسيوية السادسة عشر، المقامة منافساتها حالياً في مدينة صلالة بسلطنة عمان.

وشهدت المباراة سيطرة الأخضرعلى مجريات الشوط الأول، وتفوقوا في الشقين الدفاعي والهجومي؛ وحققوا فوزهم الأول في الدور الرئيسي من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر نظيره الياباني غداً السبت عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت المملكة؛ وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الرئيسي للبطولة.

و يدخل الأخضر اللقاء وفي رصيده نقطتين ويتطلعون إلى مواصلة الانتصارات أمام اليابان لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، والمنافسة على أحد البطاقات الثلاث المؤهلة للعب في بطولة كأس العالم عام 2019 في إسبانيا.