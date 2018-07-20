أمانة الطائف تكشف أسباب إغلاق بعض الحدائق المستثمرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت أمانة محافظة الطائف، اليوم الجمعة، عن أسباب إغلاق بعض الحدائق المستثمرة في المحافظة، لافتة إلى أنه قد تم رصد الكثير من المخالفات والتجاوزات، مؤكدة أنها أعدت مخططات تطويرية لهذه الحدائق.

وأكدت الأمانة، أنها تدعم القطاع الخاص وتقدم للمستثمرين كل التسهيلات، ولا يعني دعم الأمانة عدم متابعة المستثمرين المقصرين في تطوير هذه المواقع، إذ أن بنود العقود الموقعة معهم تنص على قيام المستثمرين بتشغيل وتطوير هذه المتنفسات، بما يدعم جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحدائق والمتنزهات المستثمرة.

أما عن حديقة الملك فيصل بالقديرة، فأوضحت أمانة الطائف، أن عقد المستثمر انتهى، مشيرة إلى قيامها بإغلاق مواقع محدودة، نظرًا لعدم تجاوب مستثمريها لتنفيذ أعمال التطوير، وذلك على الرغم من تدني إيجاراتها وارتفاع العوائد المالية المتحققة لهم، ولم يتفاعلوا مع الخطابات الرسمية المتكررة.

وأشارت الأمانة، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن محافظة وأمانة الطائف، والهيئة العامة للسياحة والدفاع المدني، للوقوف على هذه المتنزهات، حيث رصدت اللجنة عددًا كبيرًا من المخالفات.

وأوصت أمانة الطائف، بإغلاق المتنزهات نتيجة المخالفات والتجاوزات، فضلًا عن افتقار هذه الحدائق إلى الكثير من وسائل الأمن والسلامة، منوهة بأن إيجارات الحدائق والمتنزهات المستثمرة لا تعد مرتفعة، إذا ما قُورنت بالعوائد المتحققة للمستثمرين طوال السنوات الماضية، والتسهيلات التي وفرتها الأمانة والعديد من القطاعات للمستثمرين.

فيما أبانت أمانة الطائف، أنها أعدت مخططات تطويرية لهذه الحدائق، مؤكدة أنه سيتم طرحها حسب المخطط التطويري الجديد لكل متنزه بنظام الإنشاء والتشغيل، وذلك في مزايدة عامة.