مدير ” أم القرى ” يدشن تطبيق الأجهزة الذكية لمنسوبي الجامعة

حسين العلي(صدى):

دشن مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل تطبيق جامعة أم القرى على الأجهزة الذكية بخصائص ومميزات جديدة تساهم في خدمة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس الموظفين والطلاب ، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي ، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات والعمادات المساندة ذات العلاقة ، وذلك بقاعة اجتماعات مكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية .

وأستعرض وكيل عمادة تقنية المعلومات للتعاملات الإلكترونية الدكتور عاطفي الحجيلي مميزات التطبيق التي تم إضافتها اليه الذي يحتوي على بنك من المعلومات عن الجامعة، مشيراً إلى أنه يتيح لكل منسوبي الجامعة من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس الدخول إلى البوابة الإلكترونية واستعراض الخدمات الإلكترونية ، و مشاهدة آخر الأخبار والفعاليات التي تقام في الجامعة.

وبين الدكتور الحجيلي ” أن النسخة الجديدة من التطبيق تتميز بعمل لوحة تحكم تساعد المستخدم متابعة فعالياته القادمة، وإضافة الخدمات المفضلة إليها مما يسهل الوصول إليها بسرعة ، ويمكن للمستخدم إعادة ترتيب شريط التبويب الذي في أسفل الشاشة أو تغيير الخدمات المعروضة به وفقاً لاحتياج كل منسوب، ويوفر التطبيق الخدمات الهامة لكل مستخدم بطريقة سهلة وفعالة مثل الجدول الدراسي للطلاب أو المحاضرين أو الحضور والغياب للموظفين ومتابعة الحقوق المالية ، مضيفاً أنه بإمكان كل منسوب برمجه دخوله على أسم المستخدم عبر بصمه الوجه أو الإصبع لربط بيانات حسابه بها مما يسهل عليه عملية الدخول إلى التطبيق مره أخرى، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الجداول الدراسية دون أتصال بالإنترنت بعد تحميلها.

وأفاد أن الخدمات العامة التي أتاحها التطبيق تشمل متابعة أخبار الجامعة والفعاليات ،والمواقع الجغرافية ، والاستعلام عن المعاملات ، والاستعلام عن أوامر الدفع ، وكذلك من راسلني ، لافتاً أن الخدمات الأكاديمية التي تم أتاحتها تشمل الجدول الدراسي ، والسجل الأكاديمي ، وتقارير الإشراف على الرسائل العلمية ، وخطة الطالب، و المقررات المطروحة، والمعاملات الأكاديمية، والعقوبات الأكاديمية ، والمعدل التراكمي ، علاوة على الخدمات الإدارية للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة الادريس.

بدوره نوه وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي ” بحرص وأهتمام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بتطوير خدمات الجامعة الإلكترونية وأتمتتها ، مشيراً إلى أن هناك تطوير شامل لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة وأصبحت متاحة لكافة المنسوبين الذي يفوق عددهم عن 120 الف منسوب من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة تدريس ، مشيداً بجهود منسوبي عمادة تقنية المعلومات والذي بدورها ساهمت في تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة .

من جانبه ثمن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله- للعملية التعليمية وبيئتها الإدارية والبحثية ، مشيراً إلى أن هذا الدعم ساهم في تطوير البرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها ، لافتاً أن تطوير الخدمات الإلكترونية بالجامعة يأتي لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 نحو الحوكمة الإلكترونية .

ونوه معاليه بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة ، مشيداً بجهود وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني ب عثمان غازي وكافة العاملين معه والذي من شأنه ساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية على مستوى الجامعة ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح للوصل بكيان أم القرى إلى مصاف الجامعات العالمية.