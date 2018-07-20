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التحالف: إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

التحالف: إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية
سعيد العجل(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية، تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وكشف التحالف، عن تواجد 4 سفن بميناء الحديدة، و5 سفن أخرى بانتظار دخول الميناء، مشيرًا إلى أن السفينة ” Bahia Damas ” تحمل الديزل على رصيف الميناء منذ 23 يوم، فيما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل تفريغ حمولتها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 5 دقائق

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 2102 ] نشر منذ 4 دقائق

حسبي الله ونعم الوكيل في كل حوثي ارهابي ظالم

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 3 دقائق

جهنم وبئس المصير باذن الله سيرون عذاب الله ف الاخره اشد عذاب

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