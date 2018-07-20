التحالف: إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

سعيد العجل(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية، تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.

وكشف التحالف، عن تواجد 4 سفن بميناء الحديدة، و5 سفن أخرى بانتظار دخول الميناء، مشيرًا إلى أن السفينة ” Bahia Damas ” تحمل الديزل على رصيف الميناء منذ 23 يوم، فيما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل تفريغ حمولتها.