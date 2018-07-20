التحالف: إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانىء اليمنية، تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
وكشف التحالف، عن تواجد 4 سفن بميناء الحديدة، و5 سفن أخرى بانتظار دخول الميناء، مشيرًا إلى أن السفينة ” Bahia Damas ” تحمل الديزل على رصيف الميناء منذ 23 يوم، فيما تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل تفريغ حمولتها.
ماجد[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 5 دقائق
جزاكم الله كل خير
طلال[ عدد التعليقات: 2102 ] نشر منذ 4 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل في كل حوثي ارهابي ظالم
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 3 دقائق
جهنم وبئس المصير باذن الله سيرون عذاب الله ف الاخره اشد عذاب