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بالفيديو.. تأثير مواقع التواصل والمسلسلات على ألفاظ الأطفال مع أهلهم

بالفيديو.. تأثير مواقع التواصل والمسلسلات على ألفاظ الأطفال مع أهلهم
أماني الغامدي(صدى):

ناقش برنامج ” صباح الخير ياعرب ، اتاحة مشاهدة المسلسلات أون لاين وانفتاح مواقع التواصل الاجتماعي ، وتأثيرها في حياتنا وخاصة على الأطفال .

وقالت الدكتورة هالة البلم استشارية نفسية وتربوية ، للإعلام دور كبير وتأثير في حياتنا وعلى ابناءنا ، خصوصا لو قسمنا هذا التأثير على الأطفال ، نجد بعض الامهات عندما يصل الطفل لـ 8 أشهر وسنة يعطونه الآي باد لمشاهدة الفيديوهات لتتخلص من صراخه ، وهي لا تعلم أن ذلك يقلل ما يزيد 60% من نمو العقل وبالتالي تقل الكلمات الصحيحة .

وتابعت هالة ، لما الأب يستخدم بعض الألفاظ ويزيد تعزيز ذلك في المسلسلات سيصير سمة في تربية أبناءه ، مٌشيره ، أنه يجب علينا الحفاظ على ألفاظنا أمام أطفالنا ، ومراقبتهم جيداً ، رقابة ذاتية أكثر من الرقابة الخارجية .

وأضافت ، إذا ربيت طفلي صح في سنواته الأولى وأعطيته مفردات صح ، بالتالي سيكون لديه أرضية جيده وأي شئ يأتي بعد ذلك يجب أن يكون هناك حوار .


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