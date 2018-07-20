تعليم الجوف ينهي استقبال 200 مرشحا للوظائف التعليمية

سكاكا(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف امس استقبال وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للوظائف التعليمية في مبنى الإدارة بمدينة سكاكا.

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التوفيق للمرشحين، مقدماً شكره للجان العاملة حتى إنهاء إجراءات المقابلة .

من جانبه أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن العدد الاجمالي للمرشحين بلغ 200 مرشح، مشيراً إلى أن هناك ثلاث لجان لاستقبال المرشحين هي لجنة الاستقبال تقوم بتدقيق بيانات المرشحين وتدقيق الكشف الطبي، لجنة مطابقة الوثائق الرسمية، لجنة المقابلات تقوم بإجراء المقابلات للمرشحين.