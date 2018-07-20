” أمن الطرق ” توضح الوثائق المطلوبة من المقيمين لدخول مكة خلال فترة الحج

نايف السالم(صدى):

ناشدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، المقيمين بضرورة التأكد من الحصول على الوثائق المطلوبة؛ لأجل تسهيل الدخول لمكة المكرمة خلال فترة الحج.

وأوضحت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه بموجب التعليمات المنظمة للحج لا يسمح للمقيمين ومركباتهم بالدخول للعاصمة خلال الفترة من 25/10/1439هـ، وحتى نهاية موسم الحج عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق المطلوبة وهي: ” تصريح الحج، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمل في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة ” .