” أمن الطرق ” توضح الوثائق المطلوبة من المقيمين لدخول مكة خلال فترة الحج
ناشدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، المقيمين بضرورة التأكد من الحصول على الوثائق المطلوبة؛ لأجل تسهيل الدخول لمكة المكرمة خلال فترة الحج.
وأوضحت ” أمن الطرق ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه بموجب التعليمات المنظمة للحج لا يسمح للمقيمين ومركباتهم بالدخول للعاصمة خلال الفترة من 25/10/1439هـ، وحتى نهاية موسم الحج عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق المطلوبة وهي: ” تصريح الحج، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمل في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة ” .
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