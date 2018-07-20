قبل انتقاله لـ ” ليفربول ” .. رسالة صلاح لأغلى حارس مرمى بالعالم

ماجد محمد(صدى):

صرح الحارس البرازيلي أليسون بيكر، الذي أعلن عن انضمامه كلاعب جديد بصفوف ليفربول الإنجليزي، بأن تلقى رسالة من اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ” ليفربول ” الانجليزي وزميله السابق في روما الإيطالي، قبل يوم من انضمامه للنادي مع ” صلاح ” .

وقال ” أليسون ” أن محمد صلاح تواصل معه في الفترة الأخيرة قبل زيارته لمركز تدريبات النادي في ” ميلوود ” للمرة الأولى اليوم، وأضاف: ” بالأمس أرسل لي رسالة نصية قال لي فيها: ماذا تنتظر يا رجل؟، فأجبته مباشرة: لا تقلق، أنا في طريقي إليك ” .

وتابع ” أليسون ” : ” أنا سعيد للغاية لأنني سألعب إلى جانبه من جديد، إنه شخصية رائعة، هذا هو الجانب الأهم، ولكنه أيضًا لاعب كبير ” .

يُذكر أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر، يُعد الأغلى في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان قد انضم إلى يوفنتوس الإيطالي قادمًا من بارما مقابل 52 مليون يورو منذ 17 عاماً.