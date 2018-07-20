” العصيمي ” يعلق على قرار نقل المعلمين والمعلمات من المستوى الرابع للخامس
علّق مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، اليوم الجمعة، على القرار الصادر بنقل عدد من المعلمين والمعلمات من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس.
وقال ” العصيمي ” ، في تغريدة له عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” : ” الزملاء والزميلات الذين يسألون عن سبب منح بعض من حسّن مستواهم الدرجة الأولى من المستوى الخامس، ومنح آخرين الدرجة الثانية من المستوى نفسه نفيدهم بأن القرار الصادر بنقل عدد من المعلمين والمعلمات من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس ينقسم إلى جزئين:
– من تم تعيينهم قبل العلاوة السنوية بتاريخ 1/1/2018م، الموافق 14/4/1439هـ، تم منحهم الدرجة الثانية من المستوى الخامس ” .
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم: ” أما من تم تعيينهم بعد العلاوة السنوية فيتم منحهم الدرجة الأولى من المستوى الخامس وفقًا لما تضمنته المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية.
ماجد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيك الف عافيه وجزاك الله كل خير علي مجهودك معنا
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 3 ساعات
👌👌👌