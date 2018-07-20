المحكمة الرياضية تقبل استئناف ” ميلان الإيطالي ” وتلغي إيقافه

ماجد محمد(صدى):

أعلنت المحكمة الرياضية، اليوم الجمعة، قبول استئناف نادي ميلان الإيطالي وإلغاء إيقافه، على أن يشارك في مسابقى الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وكانت تقدم ممثلون عن نادى ميلان الإيطالى، أمس، باحتجاج لدى محكمة التحكيم الرياضى ” كاس ” على قرار منعه من المشاركة فى مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ” يوروبا ليج “؛ لمخالفته قواعد اللعب النظيف.

يُذكر أن هيئة الرقابة المالية على النوادي في الاتحاد الأوروبي قررت في 27 يونيو الماضي، استبعاد الفريق الإيطالى عن مسابقة الدورى الأوروبى في أول نسخة يتأهل فيها.