الاثنين : انطلاق بطولة كأس الخميس لكرة القدم بمشاركة 16 فريقا من المنطقة الجنوبية

محمد بن طحيطح(صدى):

أعلنت لجنة التنمیة السیاحیة بمحافظة خمیس مشیط عن انطلاق بطولة كأس خمیس مشیط لكرة القدم بالتعاون مع نادي ضمك الرياضي , بمشیئة الله یوم الإثنین القادم الموافق ١٠ذوالقعدة 1439هـ حيث ستقام على ملعب نادي ضمك الریاضي الجديد.

وسیشارك في البطولة ١٦ فریقاً من منطقة عسير, وجازان , ونجران حیث سیشارك من مدينة أبھا فریق الاحمدي ـ والفیصل ـ واھلي الجنوب ـ وفریق عمید إدریس ومن محافظة خمیس مشیط فریق میلان خمیس مشیط والصقو ـ والإتفاق ـ وغرناطة ـ والمحترف ـ وليون القاعدة ومن منطقة نجران یشارك فریق السالمیة ومن منطقة جازان فریق الصاروخ وفریق العرین من محافظة ظھران الجنوب وفریق المشاھیر من محافظة سراة عبیدة وفریق محایل عسیر من محافظة محایل عسیر .

وفي ذات السياق أجریت قرعة البطولة بمقر لجنة التنمیة السیاحیة بمحافظة خمیس مشیط و ستكون مباراة الإفتتاح بین فریقي الأحمدي من أبھا وفریق الصاروخ من منطقة جازان .

الجدیر بالذكر أن بطولة كأس خمیس مشیط لكرة القدم تأتي ضمن فعالیات مھرجان خمیس مشیط والذي تضم بطولات ریاضیة أخرى كبطولة البولینق وبطولة البلیاردو وأیضاً سباق الدراجات الهوائية والماراثون والتي سیعلن عن انطلاقھا في وقتها .