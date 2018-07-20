بالصور .. حساب باسم فنانة مصرية يعيد نشر صورها الفاضحة

أماني الغامدي(صدى):

عادت أزمة صورة فاضحة من دون ملابس لنجمة مصرية، الى الواجهة من جديد، بعد نشرها مجدداً على شبكات التواصل الاجتماعي، في حساب موّثق حمل اسم الفنانة صاحبة الصور ، الى درجة أنه تحول الى الأكثر بحثاً على محرك البحث ” جوجل ” في مصر .

وفي التفاصيل، انتشرت منذ أيام صور للفنانة الشابة رحمة حسن بملابس بحر من لون الجسد، وصور خرى وهي تخفي صدرها العاري بيديها، ما دفعها الى الإعتذار، والتأكيد بأن الصور سُرقت من المصورة سلمى الكاشف.

ولكن حساباً باسم رحمة، أعاد نشر الصور امس (الخميس) ، فخرجت مجدداً بتصريحات تؤكد فيها أن الحساب لا يعود لها.

ونشرت رحمة ، صور محادثات مع ادارة الصفحة الموثقة التي نشرت صورها، أوضحت مهاجمتها اياها.