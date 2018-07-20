الذهب يهبط لأدنى مستوياته في عام مع صعود الدولار

وكالات(صدى):

هبط سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في عام، مع صعود الدولار بعد تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدارلي جيروم باول أكدت التوقعات لزيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام .

وتراجع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 1222.35 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما لامس في وقت سابق 1211.08 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017 م .

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم أغسطس 0.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 1224 دولارًا للأونصة .

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المئة إلى 15.30 دولار للأونصة بعد أن هوت إلى أدنى مستوى لها في عام عند 15.13 دولار .